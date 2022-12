Zyrtare: Busquets lajmëron pensionimin nga Spanja

Sergio Busquets e ka lajmëruar pensionimin nga kombëtarja e Spanjës.

Futbollisti veteran që i ra të fitonte disa trofe të rëndësishëm me kombëtare, përfshirë këtu Kampionatin Evropian dhe atë Botëror, transmeton lajmi.net.

Spanjolli, që duket se i ka ditët e numëruara në futbollin evropian edhe në nivel klubesh, së shpejti do të vendos në lidhje me destinacionin e tij të ardhshëm, pasi Barça nuk do ta mbajë edhe për shumë kohë.

Busquets i përjetoi të gjithë trofetë e mundshëm në të dy taborët, si me klube, ashtu edhe me kombëtare. /Lajmi.net/