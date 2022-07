Zyrtare: Betim Fazliji transferohet te St.Pauli

Mbrojtësi i kombëtares së Kosovës, Betim Fazliji është transferuar tek ekipi gjerman, St. Pauli.

Lajmin për transferimin e kosovarit tek ekipi gjerman e ka konfirmuar vetë klubi.

Fazliji u largua nga kampionati zviceran pas disa vitesh sa kishte qenë pjesë e St. Gallen.

Ndërsa tani do të mbrojë ngjyrat e ekipit gjerman i cili luan në Bundesligën 2.

Shuma që thuhet se ekipi i St.Pauli ka paguar për kosovarin është rreth 800 mijë euro.

The #BoysInBrown have strengthened their squad on the eve of the new season with the acquisition of defensive utility player Betim #Fazliji from Swiss top-division side FC St. Gallen.

Great to have you here, Betim! 🤎🤍

Details and reaction ➡️ https://t.co/cCmkhxynyD#fcsp pic.twitter.com/6IZgUAgq94

— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) July 15, 2022