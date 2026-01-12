Zyrtare, Alonso shkarkohet nga drejtimi i ekipit
Sport
Xabi Alonso më nuk është trajner i Real Madridit.Këtë e bëri të ditur klubi mbretëror të hënën mbrëma.
Sipas njoftimit, Madridi e Alonso kanë ndarë rrugët me marrëveshje të dyanshme.
“Xabi Alonso do të ketë gjithmonë dashurinë dhe admirimin e të gjithë madridistëve, sepse është një legjendë e Real Madridit dhe ka përfaqësuar në çdo moment vlerat e klubit tonë. Real Madridi do të jetë gjithmonë shtëpia e tij”, thuhet në komunikate.
“Klubi ynë e falënderon Xabi Alonson dhe të gjithë stafin e tij teknik për punën dhe përkushtimin gjatë gjithë kësaj kohe dhe u uron shumë fat në këtë etapë të re të jetës së tyre”, përfundon komunikata.