ZYRTARE: Alderweireld largohet nga Tottenhami

Skuadra angleze, Tottenham Hotspur ka bërë të ditur që mbrojtësi Toby Alderwireld nuk do të jetë më pjesë e skuadrës, shkruan lajmi.net.

Alderweireld do të vazhdojë karrierën në skuadrën nga Katari, Al-Duhail, pas arritjes së marrëvehshjes për transferimin e tij.

32 vjeçari bëri 236 paraqitje në gjashtë vitet e tij tek “Spurs”. Ai gjithashtu ka arritur 113 ndeshje për Belgjikën, duke bërë paraqitje të mira në Kupën e Botës dhe Kampionatin Evropian./Lajmi.net/

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.

We wish Toby the very best for the future.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2021