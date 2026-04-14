Zyra e Inovacionit hapet në Graçanicë nga Anu Prattipati – fokus në zhvillim dhe bashkëpunim

14/04/2026 16:36

E Ngarkuara me Punë në Ambasadën e ShBA-së në Kosovë, Anu Prattipati vizitoi sot Graçanicën për të hapur Zyrën e Inovacionit, një iniciativë që synon të ofrojë mundësi të reja për të rinjtë në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (ICT).

“Jemi krenarë që shfaqim përsosmërinë amerikane në teknologji, duke ofruar njëkohësisht mundësi më të mëdha për të rinjtë në Graçanicë për të ndërtuar aftësi dhe për të ndjekur karriera në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit”, shkruhet në reagim.

Në këtë ngjarje, u theksua angazhimi i Shteteve të Bashkuara për të mbështetur zhvillimin e kapaciteteve lokale dhe rritjen e mundësive për rininë e Graçanicës.

