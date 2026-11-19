ZKA nis auditimin për ujin e pijshëm, në fokus Prishtina dhe rajoni i Jugut
Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka nisur auditimin e performancës për efektivitetin e monitorimit dhe mbikëqyrjes së furnizimit me ujë të pijshëm në Kosovë. Auditimi përfshin periudhën janar 2024 – shtator 2026 dhe synon të vlerësojë nëse institucionet përgjegjëse po marrin masat e duhura për të siguruar furnizim të vazhdueshëm dhe ujë të sigurt për…
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Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka nisur auditimin e performancës për efektivitetin e monitorimit dhe mbikëqyrjes së furnizimit me ujë të pijshëm në Kosovë.
Auditimi përfshin periudhën janar 2024 – shtator 2026 dhe synon të vlerësojë nëse institucionet përgjegjëse po marrin masat e duhura për të siguruar furnizim të vazhdueshëm dhe ujë të sigurt për qytetarët.
Në fokus të këtij procesi do të jetë Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU), ndërsa si raste studimi janë përzgjedhur Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” dhe “Hidroregjioni Jugor”.
Auditimi do të përfshijë edhe proceset e monitorimit të cilësisë së ujit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK).
Sipas ZKA-së, përmes këtij auditimi synohet të identifikohen mangësitë në mbikëqyrjen e furnizimit me ujë, si dhe rreziqet që mund të cenojnë sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm.
Ky proces po realizohet në kuadër të Planit Vjetor të Auditimit 2026-2027, në koordinim me Iniciativën për Zhvillim të INTOSAI-t, dhe ndërlidhet me Objektivin 6 të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, për qasje në ujë të sigurt për të gjithë. /Lajmi.net/