Zjarri i madh në Corroticë të Preshevës, Sinani: Flakët janë përhapur me shpejtësi Kryetarja e Preshevës, Ardita Sinani, ka njoftuar se një zjarr i madh ka përfshirë zonën pyjore mbi fshatin Corroticë të kësaj komune. Sipas Sinanit, flakët janë përhapur me shpejtësi, ndërsa Shtabi për Situata të Jashtëzakonshme është aktivizuar menjëherë dhe është në koordinim të plotë me ekipet e zjarrfikësve që ndodhen në terren. “Janë kontaktuar edhe…