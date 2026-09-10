“Zjarri i Lirisë” në Kleçkë, Limaj: Të bashkohemi në nderim të lirimit të çlirimtarëve
Kryetari i NISMA-së, Fatmir Limaj ka bërë ftesë për diëtn e nesërme. Të dashur bashkëluftëtarë dhe qytetarë, Ju ftoj që nesër, në ora 19:00, të bashkohemi në Kleçkë, te Kompleksi i Varrezave të Dëshmorëve, ku do të ndizet “Zjarri i Lirisë”. Le ta ndezim së bashku këtë zjarr në nderim të lirimit të Hashim Thaçit,…
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Kryetari i NISMA-së, Fatmir Limaj ka bërë ftesë për diëtn e nesërme.
Të dashur bashkëluftëtarë dhe qytetarë,
Ju ftoj që nesër, në ora 19:00, të bashkohemi në Kleçkë, te Kompleksi i Varrezave të Dëshmorëve, ku do të ndizet “Zjarri i Lirisë”.
Le ta ndezim së bashku këtë zjarr në nderim të lirimit të Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit.