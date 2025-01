Zjarret në Los Angeles, Osmani: Zemrat tona janë me personat e prekur Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar në lidhje me zjarret vdekjeprurëse e shkatërruese në Los Angeles. Përmes një postimi në platformën X, ajo ka thënë se populli i Kosovës është me personat e prekur nga zjarret në Los Angeles. “Për ata që kanë humbur të dashurit, shtëpitë dhe kujtimet e dashura, ne vajtojmë me…