Takimi Trump-Xi në maj, presidenti amerikan: Do të jetë një ngjarje monumentale
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka njoftuar se takimi i tij me homologun kinez, Xi Jinping, do të zhvillohet më 14 dhe 15 maj në Pekin, pasi ishte shtyrë fillimisht për shkak të operacioneve ushtarake në Iran.
Përmes një postimi, Trump e cilësoi këtë takim si një “ngjarje monumentale”, duke theksuar rëndësinë e tij për marrëdhëniet mes dy fuqive më të mëdha botërore.
Kreu i Shtëpisë së Bardhë bëri të ditur gjithashtu se ai dhe Zonja e Parë, Melania Trump, do të presin më vonë gjatë vitit në Uashington presidentin kinez dhe bashkëshorten e tij, Peng Liyuan, në kuadër të një vizite reciproke.
Sipas njoftimit, përfaqësuesit e të dyja palëve janë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për këto takime, të cilat konsiderohen kyçe për të ardhmen e marrëdhënieve SHBA–Kinë.
Trump theksoi se pret me interes takimin me liderin kinez, duke nënvizuar rëndësinë e kontakteve të ardhshme mes dy vendeve.