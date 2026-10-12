Zjarr në një garazhë të një banese në Prishtinë, digjen disa vetura dhe një motoçikletë

Një rast i zjarrvënies është iniciuar dje në Prishtinë. Në një garazhë të një banese ka pasur zjarr, ku për pasojë janë dëmtuar disa vetura dhe një motoçikletë. Përveç dëmeve materiale, nuk raportohet për të lënduar. “Prishtinë / 11.10.2026 – 00:44. Pas pranimit të informatës për një zjarr, njësitë relevante në vendin e ngjarjes kanë…

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12/10/2026 09:13

Një rast i zjarrvënies është iniciuar dje në Prishtinë.

Në një garazhë të një banese ka pasur zjarr, ku për pasojë janë dëmtuar disa vetura dhe një motoçikletë.

Përveç dëmeve materiale, nuk raportohet për të lënduar.

“Prishtinë / 11.10.2026 – 00:44. Pas pranimit të informatës për një zjarr, njësitë relevante në vendin e ngjarjes kanë vërejtur zjarrin duke ardhur nga një  garazhe e një banese. Si pasojë e zjarrit janë dëmtuar disa vetura dhe një motoçikletë. Përveç dëmeve materiale, nuk raportohet për të lënduar. Me vendim të prokurorit rasti është inicuar si më lartë”, thuhet në raport të Policisë. /Lajmi.net/

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