Zjarr në fshatin Qaskovë të Klinës, flakët kaplojnë një fushë
Pasditen e së dielës, një fushë e hapur në fshatin Qaskovë të Klinës u përfshi nga zjarri. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, ka thënë se policia ishte njoftuar për rastin rreth orës 17:35. Ai shtoi se policia, me te informuar ka dal në vendin e ngjarjes, gjithashtu edhe njësiti i zjarrfikësve…
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Pasditen e së dielës, një fushë e hapur në fshatin Qaskovë të Klinës u përfshi nga zjarri.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, ka thënë se policia ishte njoftuar për rastin rreth orës 17:35.
Ai shtoi se policia, me te informuar ka dal në vendin e ngjarjes, gjithashtu edhe njësiti i zjarrfikësve të cilët e kanë lokalizuar zjarrin.