“Kemi mjaftë kohë për të folur” – Gërvalla refuzon të komentoj vendimin e Speciales për ish-krerët e UÇK-së
Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka marrë pjesë në akademinë përkujtimore me rastin e trevjetorit të rënies së heroit kombëtar, Afrim Bunjaku. Ajo është pyetur rreth vendimit të Gjykatës Specialë në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Duke refuzuar të përgjigjet, Gërvalla ka thënë se për këtë temë do të flasë një herë tjetër. “Jemi takuar…
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Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka marrë pjesë në akademinë përkujtimore me rastin e trevjetorit të rënies së heroit kombëtar, Afrim Bunjaku.
Ajo është pyetur rreth vendimit të Gjykatës Specialë në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Duke refuzuar të përgjigjet, Gërvalla ka thënë se për këtë temë do të flasë një herë tjetër.
“Jemi takuar këtu sonte për të nderuar veprën e Heroit të Kosovës, Arim Bunjakut. Për të gjitha temat e tjera kemi mjaftë kohë për të folur”, ka qenë përgjigja e Gërvallës për IndeksOnline.