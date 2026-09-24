“Kemi mjaftë kohë për të folur” – Gërvalla refuzon të komentoj vendimin e Speciales për ish-krerët e UÇK-së

Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka marrë pjesë në akademinë përkujtimore me rastin e trevjetorit të rënies së heroit kombëtar, Afrim Bunjaku. Ajo është pyetur  rreth vendimit të Gjykatës Specialë në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Duke refuzuar të përgjigjet, Gërvalla ka thënë se për këtë temë do të flasë një herë tjetër. “Jemi takuar…

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24/09/2026 21:21

Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka marrë pjesë në akademinë përkujtimore me rastin e trevjetorit të rënies së heroit kombëtar, Afrim Bunjaku.

Ajo është pyetur  rreth vendimit të Gjykatës Specialë në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Duke refuzuar të përgjigjet, Gërvalla ka thënë se për këtë temë do të flasë një herë tjetër.

“Jemi takuar këtu sonte për të nderuar veprën e Heroit të Kosovës, Arim Bunjakut. Për të gjitha temat e tjera kemi mjaftë kohë për të folur”, ka qenë përgjigja e Gërvallës për IndeksOnline.

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