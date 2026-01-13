Zjarr i madh në Tetovë, raportohet për një viktimë dhe një tjetër të djegur rëndë
Një zjarr i madh ka përfshirë një banesë në Tetovë.
Sipas informacioneve të para jozyrtare, një person ka ndërruar jetë, ndërsa një person tjetër ka marrë plagë si pasojë e zjarrit.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet e zjarrfikësve, të cilët kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, ndërsa autoritetet përkatëse po punojnë për zbardhjen e rastit.