Zidane kishte një kontratë të rrallë me Real Madridin që iu dha vetëm tre lojtarëve të tjerë

Zinedine Zidane thuhet se kishte një klauzolë të veçantë në kontratën e tij me Real Madridin, e cila u është dhënë vetëm edhe tre lojtarëve të tjerë. Zidane dhe Real Madridi janë të lidhur ngushtë për shkak të suksesit të francezit si lojtar dhe trajner gjatë periudhave të ndryshme në kryeqytetin spanjoll. Në vitin 2001,…

Sport

21/10/2025 20:35

Zinedine Zidane thuhet se kishte një klauzolë të veçantë në kontratën e tij me Real Madridin, e cila u është dhënë vetëm edhe tre lojtarëve të tjerë.

Zidane dhe Real Madridi janë të lidhur ngushtë për shkak të suksesit të francezit si lojtar dhe trajner gjatë periudhave të ndryshme në kryeqytetin spanjoll.

Në vitin 2001, “Los Blancos” e transferuan fituesin e Kupës së Botës 1998 nga Juventusi për një shumë rekord në atë kohë prej 77.5 milionë euro.

