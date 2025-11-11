Zhvillime: Procesi i rinumërimit s’ka filluar ende në Mitrovicë – Në QKN shihet Kurteshi i VV-së dhe Elshani e Gashi të PDK-së

Lajme

11/11/2025 16:55

Edhe pse më herët u njoftua se në orën 16:00, do të rinis numërimi i votave në Mitrovicë, ky proces nuk ka nisur ende atje.

Kështu bëhet e ditur nga T7, nga ku janë siguruar pamje edhe brenda kësaj qendre.

Aty shihet që janë prezentë Sami Kurteshi, anëtar i VV-së në KQZ’, si dhe, dy anëtarët e PDK-së në KQZ, Arianit Elshani dhe Ilir Gashi.

 

 

