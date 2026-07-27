Kurti pas darkës me ministrin francez Haddad: Po zgjerojmë bashkëpunimin me Francën në ekonomi, siguri dhe mbrojtje
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, njofton se ditën e kanë mbyllë me darkë me ministrin e deleguar për Evropën, Benjamin Haddad, në rezidencën franceze në Prishtinë. “Përveçse shtëpi për shumë pjesëtarë të mërgatës sonë, Franca është partnere e rëndësishme dhe takimet e shtuara janë në shërbim të shqyrtimit të mundësive dhe potencialit për zgjerimin e…
Lajme
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, njofton se ditën e kanë mbyllë me darkë me ministrin e deleguar për Evropën, Benjamin Haddad, në rezidencën franceze në Prishtinë.
“Përveçse shtëpi për shumë pjesëtarë të mërgatës sonë, Franca është partnere e rëndësishme dhe takimet e shtuara janë në shërbim të shqyrtimit të mundësive dhe potencialit për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh edhe në sektorë të tjerë, si ekonomia, siguria e mbrojtja. Por, edhe të rolit mbështetës të Parisit në proceset e integrimeve euro-atlantike”, ka shkruar Kurti.
Postimi i plotë: