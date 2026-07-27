KEDS tregon cilat vende mbesin nesër pa energji elektrike
Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se më 28 dhe 29 korrik do të ketë ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike në disa komuna të vendit për shkak të punimeve në rrjet. Sipas njoftimit, ndërprerjet do të prekin zona në Prishtinë, Pejë, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan dhe Prizren, ku do të…
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Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se më 28 dhe 29 korrik do të ketë ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike në disa komuna të vendit për shkak të punimeve në rrjet.
Sipas njoftimit, ndërprerjet do të prekin zona në Prishtinë, Pejë, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan dhe Prizren, ku do të realizohen punime për mirëmbajtje preventive, projekte investive, testime të mbrojtjes rele, si dhe ndërhyrje për eliminimin e defekteve.
Në Prishtinë, më 28 korrik, ndërprerje do të ketë në pjesë të rrugëve Hamez Jashari dhe Behje Gashi, ndërsa më 29 korrik në rrugët Zahide Jashari dhe Luan Qerimaj, si dhe në zonën e Keqekollës, Prapashticës, Hajkobillës, Dabishevcit dhe Mutivodës.
KEDS ka bërë të ditur se kohëzgjatja e ndërprerjeve ndryshon varësisht nga lokacioni dhe natyra e punimeve, duke filluar kryesisht nga ora 10:00.
E plotë:
Prishtinë
1.
Në TS 110/20[kV] Prishtina 2
Nga dalja 20[kV] Dalja nr. 1 do të ndërpritet:
TS 20/04kV Trafofusha-Prizreni 1 (kodi: 11000072208) nga ora 10:00 deri 11:00
Vendet: Pjesë të rr. Hamez Jashari, pjesë të rr. Behje Gashi
Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele për trafofushën e TS 20/0.40 kV “Prizreni-1” me kod 11000072208.
2.
Në TS 110/35/10(20) kV Fushë Kosova
Nga dalja 10 kV Vragoli do të ndërpriten TS-të:
TS 10/04kV TS Batuse Kulla (kodi: 15100017013) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: një pjesë e fsh. Batuse.
Arsyeja: Punime në projektin M.26.01.019 – “TS Batuse Kulla” – Vendosja e kabllos ABC.
Pejë
1.
Nga NS 110/10 [kV] Istogu do të ndërpritet:
Dalja 10 [kV] J11 Vrella (kodi: 54000002) nga ora 10:00 deri 11:00.
Vendet: Rrugët: Arben Januzaj, Bajram Gashi (një pjesë), Binak Prekiqi-Vrellë (një pjesë), Burimit (një pjesë), e Kosharës (një pjesë), Hysni Zajmi, Ismet Bicaj-Vrellë (një pjesë), Izet Shatri-Vrellë (një pjesë), Laxhja e Shqiponjave, Naim Dreshaj-Vrellë (një pjesë), Nimon Demaj, Qazim Hakaj (një pjesë), Rexhë Murati, Selim Bajramaj, Sheshi i Lirisë-Vrellë dhe Skender Maraj. Fshatrat: Cerrcë, Kamenicë, Istog (një pjesë), Istog i Vogël (një pjesë), Lubozhdë, Studenicë, Stupë dhe Vrellë.
Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve industrialë në TM për shkak të borgjeve.
2.
Nga TS 35/10[kV] Gurakoci do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Dobrusha (kodi: 50052001) nga ora 11:00 deri 11:30.
Vendet: Fshatrat Prekall, Dobrush, Kashic, Dobrusha e Epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat dhe Ruhot.
Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve industrialë në TM për shkak të borgjeve.
Ferizaj
Nga NS 110/35/10[kV] Lipjani do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] Kraishta (kodi: 41000002) në dy intervale nga ora (10:00 – 10:15) dhe (14:45 deri 15:00).
Vendet: Fshatrat: Breg i Zi, Bujan, Godanc i Epërm, Godanc i Poshtëm (një pjesë), Hallaç i Madh, Hallaç i Vogël, Kraishtë, Martiras (Hallaç i Vogël), Ribar i Madh, Ribar i Vogël, Rinas (Ribar i Vogël), Rinas (Ribar i Madh), Rufc i Ri, Rufc i Vjetër, Varigovc dhe Zllakuqan.
Arsyeja: Ndarja e urave të TM.
Nga NS 110/35/10[kV] Lipjani
Nga dalja 10[kV] Kraishta do të ndërpritet:
TS 0.4 kV Mulliri – Hallaç i Vogël (me kod: 41000002043) nga ora 10:00 deri 15:00.
Vendet: TS Mulliri Hallaç i Vogël, pjesë të rr. Vëllezërit Zekiqi.
Arsyeja: Ndërrimi i trafos dhe vendosja e ndarësit.
Gjakovë
1.
Nga NS 35/10[kV] Malisheva do të ndërpritet:
Dalja 20[kV] J03 Bellanica (kodi: 82082055) nga ora 09:00 deri 09:30.
Vendet: Rrugët: Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë.
Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve industrialë në TM për shkak të borxheve.
2.
Nga NS 35/10[kV] Malishevë do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] J04 Carralluka (kodi: 82082051) nga ora 10:00 deri 10:30.
Vendet: Rrugët: 603 Adem Jashari (një pjesë), 605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), 606 Pavarësia (1 konsumator), 610 Hisni Mazreku (1 konsumator). Fshatrat: Carrallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.
Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve industrialë në TM për shkak të borxheve.
3.
Nga NS 35/10[kV] Malisheva do të ndërpritet:
Dalja 20[kV] J02 Kijeva (kodi: 82082057) nga ora 10:45 deri 11:00.
Vendet: Fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.
Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve industrialë në TM për shkak të borxheve.
29.07.2026
Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit
Ferizaj
1.
Nga TS 35/10[kV] Kaçanik do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] J02 Pylltaria (kodi: 40043004) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagje e Re.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
Gjilan
1.
Nga TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J10 Bresalci (kodi: 63000010) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci, Zhegovci.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive/Pastrim traseje.
Prishtinë
Nga NS 35/10[kV] Koliqi do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] J08 Keqekollë-Hajkobillë (kodi: 14016004) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc, Mutivodë.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron/Pastrim trasesë.
Në TS 110/10(20)kV Prishtina 3
Nga dalja 10 kV J10 Arbëria 2/1 do të ndërpritet:
TS 10/04kV Trafofusha – “Rid. Pushkolli-Pushkolli ShPK” (kodi: 12000037199) nga ora 10:00 deri 11:00.
Vendet: Rr. Zahide Jashari, Rr. Luan Qerimaj.
Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele për trafofushën e TS 10/0.40 kV “Ridvan Pushkolli-Pushkolli ShPK” me kod 12000037199.
Prizren
1.
Nga NS 110/35/10 [kV] Theranda do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] J12 Shpenadia (kodi: 32000023) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Serbica, Trepetica, Shpendija, Velezha, Caparci.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
Gjakovë
Nga NS 110/10[kV] Gjakova 2 do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] J43 Bistazhini (kodi: 81000051) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: fsh. Ura e Terzive, Pjetërshan, Lipovec, Ramamat, Gërçinë, Marash, Damjan, Bistrazhin, Dolë, Kusar, Smaqi, Kushavec.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
Punime në projekte investive
Ferizaj
Nga NS 110/35/10[kV] Ferizaj II do të ndërpritet:
Dalja 10[kV] J01 Prelez i Muhaxherëve (kodi: 40041012) nga ora 08:30 deri 18:00.
Vendet: Prelezi i Muhaxherëve.
Arsyeja: Projekte investive. Zhvendosja e kabllove ekzistuese në kanalin e ri sipas projektit të Ministrisë në magjistralen Ferizaj!
Punime nga palët e treta
Ferizaj
Nga NS 110/35/10[kV] Ferizaj 1 do të ndërpritet:
Dalja 10 [kV] J18 Varoshi (kodi: 40000018) nga ora 11:00 deri 15:00.
Vendet: Fshatrat: Elezaj (një pjesë), Gërlicë (një pjesë), Greme, Qardak-Kaçaniku i Vjetër (një pjesë), Magj. Ferizaj-Kaçanik (një pjesë), Rakaj dhe Varosh.
Arsyeja: Lidhja e kabllove 10kV për trafon, sipas projektit të aprovuar.
Punime nga KOSTT
Prizren
1.
Nga TS 110/35/10kV Prizreni 1 do të ndërpritet:
TR 3 110/10kV – ana 10kV dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 10kV prej orës 00:00 deri në ora 07:00.
Vendet: Rrugët: 439 Besim Shala, 440 Dervish Salihu, 443 Brigada 126 (një pjesë), 444 Afrim Stajku (një pjesë), 445 Zef Skiroi, 446 Agim Bajrami (një pjesë), 447 Ajahidet, 448 Enver Buçaj (një pjesë), 451 Hysni Morina (një pjesë), 453 Justinjani, 454 Katarina Josipi, 455 Mbreti Longar, 456 Mehmet Çunaj (një pjesë), 461 Gonxhe Bojaxhiu, 462 Qenë Qenaj, 463 Marko Boçari (një pjesë), 466 Zef Jubani, 479 Hajdar Shala, 61 Dedë Gjon Luli (një pjesë), 63 Gani Bajrami (një pjesë), 64 Gani Saramati (një pjesë), 66 Fadil Ferati (një pjesë), 68 Heshim Gashi (një pjesë), 70 Jusuf Balaj, 74 Muharrem Hoxha, Ferizajt (një pjesë) dhe Jeta e Re (një pjesë), 275 Beteja e Llapushnikut, 69 Haki Taha (një pjesë), 71 Kurtesh Hasani, 72 Mon Karavidaj, 74 Muharrem Hoxha (një pjesë), 75 Sinan Gegollaj, 76 Asdreni (një pjesë), 77 Trepça (një pjesë), 78 Sadik Rexha, 79 Sali Saramati, 80 Marie Ulqinaku (një pjesë), 81 Ulqini, 83 Gjon Sereqi (një pjesë), 84 Jakup Ferri, 85 Mihaill Grameno (një pjesë), 86 Isa Boletini (një pjesë), 87 Ali Hadri (një pjesë), 88 Vetim Shala, 89 Bije Vokshi dhe 89 Besnik Kastrati, 100 Ernest Koliqi, 101 Enver Hadri, 102 Eqrem Çabej (një pjesë), 103 Jusuf Gërvalla, 104 Bingeni (një pjesë), 105 Bekim Berisha – Abeja, 106 Brigada 125 (një pjesë), 166 Besim Telaku, 167 Edit Durham, 184 Morava (një pjesë), 185 Fadil Rifati, 186 Aliriza Selmani (një pjesë), 188 Vranina (një pjesë), 189 Tahir Zemaj, 192 Tefik Çanga (një pjesë), 195 Fahredin Hoti (një pjesë), 209 Avdi Shala, 210 Mahir Domi (një pjesë), 241 Tamil Shala (një pjesë), 66 Fadil Ferati (një pjesë), 81 Ulqinit (një pjesë), 87 Ali Hadri (një pjesë), 92 Musine Kokollari (një pjesë), 93 Ohri (një pjesë), 94 Drejtësia, 94 Albrim Fanaj (një pjesë), 96 Besnik Kastrati (një pjesë), 97 Bujana (një pjesë), 98 Emin Abazi (një pjesë) dhe 99 Gucia (një pjesë), 107 Leka i Madh, 108 Fehim Ibrahimi, 109 Kolonel Ahmet Krasniqi, 110 Rexhep Kukaj, 111 Salih Çeku, 112 Gazmend Zajmi, 113 Rifat Ukimeri, 115 Joni, 121 Gjeravica, 122 Xhemil Fluku, 125 Mbreti Pirro, 131 Destan Billusha, 134 Ejup Statovci, 138 Shote Galica, 275 Beteja e Llapushnikut (një pjesë), 4 Remzi Ademi (një pjesë), 438 Tirana (një pjesë), 439 Besim Shala, 5 De Rada, 87 Ali Hadri dhe 90 Faik Konica (një pjesë), 115 Joni, 438 Tirana dhe 5 De Rada (një pjesë), 439 Besim Shala, 450 Behamir Memaj dhe 451 Hysni Morina, 13 Liqeni i Hasit, 15 Faik Çabrati (një pjesë), 451 Hysni Morina (një pjesë), 462 Qenë Qenaj (një pjesë), Arban (një pjesë), Atmagjë (një pjesë). Fshatrat: Krajk, Landovicë dhe Tupec. Fabrika e Duhanit “NEWCO AROMATIK” L.L.C. në rrugën 438 Tirana, “EURO FOOD” Sh.P.K. në rrugën Tirana, “ABI” Sh.P.K. dhe “VALI” N.P.T. në rrugën 438 Tirana, “ABI&ELIF” në rrugën 438 Tirana, “G-5” dhe KFOR-i Turk në rrugën 438 Tirana. Fshatrat: Atmagjë, Gjonaj, Karashëngjegji, Kojushë, Mazrek, Nashec dhe Zym i Hasit.
Arsyeja: Ndërrimi i mbrojtjeve rele të 2 linjave ajrore dhe transformatorëve T2 & T3 në NS Prizreni 1.