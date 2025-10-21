Zhegrova pjesë e Juventusit për ndeshjen ndaj Real Madridit
Sport
Juventusi ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjen ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve.
“Zonja e Vjetër” përballet nesër me fillim nga ora 21:00 me Real Madridin në “Santiago Bernabeu”.
E pjesë e listës së futbollistëve të ftuar te Juventusi është edhe ylli kosovar, Edon Zhegrova i cili së fundmi pati një lëndim i cili e vuri në pikëpyetje aktivizimin e tij.