Zhegrova pjesë e Juventusit për ndeshjen ndaj Real Madridit

Juventusi ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjen ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve. “Zonja e Vjetër” përballet nesër me fillim nga ora 21:00 me Real Madridin në “Santiago Bernabeu”. E pjesë e listës së futbollistëve të ftuar te Juventusi është edhe ylli kosovar, Edon Zhegrova i cili së fundmi pati një…

Sport

21/10/2025 16:44

Juventusi ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjen ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve.

“Zonja e Vjetër” përballet nesër me fillim nga ora 21:00 me Real Madridin në “Santiago Bernabeu”.

E pjesë e listës së futbollistëve të ftuar te Juventusi është edhe ylli kosovar, Edon Zhegrova i cili së fundmi pati një lëndim i cili e vuri në pikëpyetje aktivizimin e tij.

