Zhduket pa gjurmë 26-vjeçarja në Alpet e Bernës, familja në ankth apelon publikisht: “Vazhdoni ta kërkoni Abrarin!”
Studentja e mjekësisë u zhduk para 10 ditësh në Alpet e Bernës. Familja e saj lutet: "Ju lutemi shpërndani fotot e saj dhe vazhdoni kërkimet!" Çdo informacion mund të raportohet në numrin e telefonit +41 78 216 81 31 ose pranë Kantonspolizei Bern.
Prej dhjetë ditësh nuk ka asnjë gjurmë nga gjermanja Abrar Bin Ramadan (26), me prejardhje libiane. Sipas të dhënave të Kantonspolizei Bern, e reja kishte hipur më 2 maj në trenin nga Berna drejt Interlakenit. Dyshohet se ajo kishte planifikuar një ecje malore nga Harderkulm drejt Augstmatthorn në Alpet e Emmentalit.
Që nga ajo ditë, 26-vjeçarja nuk është kthyer më dhe nuk ka dhënë asnjë shenjë jete.
Familjarët dhe miqtë e saj kanë nisur një apel të gjerë në rrjetet sociale, duke kërkuar ndihmën e publikut për shpërndarjen e fotografive të saj. Sipas mediave gjermane, shumë të afërm dhe njohës të Abrarit kanë kontaktuar edhe mediat zvicerane, duke shprehur dëshpërimin dhe shpresën që ajo të gjendet gjallë.
“Ju lutemi vazhdoni t’i shpërndani fotot e saj. Vazhdoni kërkimet! Ne besojmë me gjithë zemër se Abrari është ende gjallë”, ka deklaruar motra e saj për median gjermane Bild.
Abrar Bin Ramadan studion mjekësi dhe aktualisht po kryente një praktikë njëvjeçare në Zvicër. Ajo besohet se vjen nga qyteti i Chemnitz. Për shkak se vendbanimi i saj kryesor ndodhet në landin gjerman të Saksonisë, autoritetet zvicerane dhe ato gjermane po bashkëpunojnë ngushtë për rastin.
Sipas policisë kantonale të Bernës, aktualisht nuk ka indicie të reja për vendndodhjen e saj. “Kërkimet nuk janë ndërprerë përfundimisht, por janë pezulluar përkohësisht”, ka bërë të ditur policia. Ndërkohë, hetimet dhe verifikimet po vazhdojnë në prapavijë.
Policia thekson se ditët e para pas zhdukjes janë zakonisht më vendimtaret për gjetjen e një personi të zhdukur.
“Vjen një moment kur të gjitha masat e mundshme janë shteruar dhe kërkimet duhet të ndërpriten përkohësisht, edhe pse kjo mbetet jashtëzakonisht e rëndë për familjarët”, thuhet më tej.
Autoritetet kanë bërë të ditur se kërkimet mund të rifillojnë sapo të ketë pista të reja ose kur shkrirja e borës në zonat alpine të krijojë mundësi të tjera kontrolli, transmeton Blick.