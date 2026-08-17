Zhduket një burrë në veri të Mitrovicës

Një burrë është zhdukur në veri të Mitrovicës. Gruaja e tij ka raportuar në Polici se ai është larguar nga shtëpia ditë më parë dhe nuk është kthyer më. Rasti po hetohet. “Mitrovicë Veri / 16.08.2026 – 09:30. Ankuesja femër kosovare ka informuar se ish burri i saj viktima mashkull kosovar është larguar nga shtëpia…

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17/08/2026 10:52

Një burrë është zhdukur në veri të Mitrovicës.

Gruaja e tij ka raportuar në Polici se ai është larguar nga shtëpia ditë më parë dhe nuk është kthyer më.

Rasti po hetohet.

“Mitrovicë Veri / 16.08.2026 – 09:30. Ankuesja femër kosovare ka informuar se ish burri i saj viktima mashkull kosovar është larguar nga shtëpia ditë më parë dhe nuk është kthyer më. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport 24 orësh. /Lajmi.net/

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