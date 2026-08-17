​“Fundi i Arratisë”, kapet në Krujë personi shumë i kërkuar Ylli Zalla

Policia e Shtetit ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Fundi i Arratisë”, gjatë të cilit është kapur në Krujë personi shumë i kërkuar, Ylli Zalla. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Besfort Lamallari, i cili ka përgëzuar Policinë e Shtetit për finalizimin e operacionit. Sipas Lamallarit, operacioni është…

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17/08/2026 11:17

Policia e Shtetit ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Fundi i Arratisë”, gjatë të cilit është kapur në Krujë personi shumë i kërkuar, Ylli Zalla.

Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Besfort Lamallari, i cili ka përgëzuar Policinë e Shtetit për finalizimin e operacionit.

Sipas Lamallarit, operacioni është zhvilluar nga Forcat Speciale RENEA, Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, strukturat operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë dhe Komisariati i Policisë Krujë.

Gjatë aksionit në Krujë, autoritetet kanë bërë të mundur kapjen e Ylli Zallës, i cili ishte person në kërkim dhe i shmangej drejtësisë.

Zalla i cilësuar nga autoritetet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, tashmë ndodhet në prangat e Policisë së Shtetit.

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