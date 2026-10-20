Zhduket një burrë në Suharekë, bashkëshortja e raporton në polici

Një grua në Suharekë ka raportuar në polici se bashkëshorti i saj është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij. Rasti është raportuar më 19 tetor, në orën 12:57, në rrugën “Avdyl Ramaj” në Suharekë. Sipas raportit policor, me vendim të prokurorit, rasti vazhdon të hetohet. “Rr. “Avdyl Ramaj”, Suharekë 19.10.2026, 12:57. Ankuesja…

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20/10/2026 09:37

Një grua në Suharekë ka raportuar në polici se bashkëshorti i saj është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij.

Rasti është raportuar më 19 tetor, në orën 12:57, në rrugën “Avdyl Ramaj” në Suharekë.

Sipas raportit policor, me vendim të prokurorit, rasti vazhdon të hetohet.

“Rr. “Avdyl Ramaj”, Suharekë 19.10.2026, 12:57. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se bashkëshorti i saj, mashkull kosovar, është larguar nga shtëpia dhe nuk di për vendndodhjen e tij. Me vendim të prokurorit rasti vazhdon të hetohet”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.

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