Komandanti i KFOR-it takon zyrtarin e lartë të Ministrisë së Mbrojtjes së Sllovakisë, diskutojnë për sigurinë në Kosovë
Komandanti i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, Gjeneral Major Roberto Vergori, ka pritur në selinë e misionit në Kampin Film City në Prishtinë, Sekretarin e Parë të Shtetit të Sllovakisë në Ministrinë e Mbrojtjes, Igor Melicher. Sipas njoftimit të KFOR-it, në fokus të takimit ishte situata aktuale e sigurisë në Kosovë, si dhe…
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Komandanti i misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, Gjeneral Major Roberto Vergori, ka pritur në selinë e misionit në Kampin Film City në Prishtinë, Sekretarin e Parë të Shtetit të Sllovakisë në Ministrinë e Mbrojtjes, Igor Melicher.
Sipas njoftimit të KFOR-it, në fokus të takimit ishte situata aktuale e sigurisë në Kosovë, si dhe angazhimi i misionit paqeruajtës për ruajtjen e një ambienti të sigurt për të gjithë qytetarët.
Gjatë takimit, Gjeneral Major Vergori ka riafirmuar përkushtimin e KFOR-it për përmbushjen e mandatit të tij, duke theksuar se misioni vazhdon të veprojë në mënyrë të paanshme dhe në përputhje me mandatin e përcaktuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.
Në këtë kontekst, komandanti i KFOR-it ka shprehur mirënjohje për kontributin e Sllovakisë në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë.
KFOR-i vazhdon të jetë i angazhuar në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, duke bashkëpunuar me institucionet dhe partnerët ndërkombëtarë.
Njoftimi i plotë:
Komandanti i misionit të Forcës së Kosovës (KFOR) të udhëhequr nga NATO, Gjeneral Major Roberto Vergori, priti Sekretarin e parë të Shtetit të Sllovakisë në Ministrinë e Mbrojtjes, z. Igor Melicher, në selinë e KFOR-it në Kampin Film City në #Prishtinë .Takimi u përqendrua në situatën e sigurisë , me Gjeneral Major Vergori që riafirmoi angazhimin e palëkundur të KFOR-it për të ruajtur një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në #Kosovë , në mënyrë të paanshme dhe në përputhje me mandatin e tij të gjatë të# OKB-së .Në këtë kontekst, Komandanti i KFOR-it shprehu gjithashtu vlerësimin e tij të sinqertë për kontributin e çmuar të Sllovakisë në misionin e KFOR-it./lajmi.net/