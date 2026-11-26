“Kam me ta ba si Naim Murseli që ia ka ba gruas së vet”, 54-vjeçarja nga Peja rrëfen kërcënimet nga ish-bashkëshorti, thotë se i është drejtuar 6 herë Policisë
Një grua 54-vjeçare nga Peja pretendon se është kërcënuar nga ish-bashkëshorti i saj, duke deklaruar se për këtë çështje i është drejtuar gjashtë herë Policisë së Kosovës. Sipas rrëfimit të saj në ATV, ish-bashkëshorti e ka kërcënuar duke iu referuar rastit të Naim Murselit. Lidhur me rastin, Policia e Kosovës ka bërë të ditur se…
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Një grua 54-vjeçare nga Peja pretendon se është kërcënuar nga ish-bashkëshorti i saj, duke deklaruar se për këtë çështje i është drejtuar gjashtë herë Policisë së Kosovës.
Sipas rrëfimit të saj në ATV, ish-bashkëshorti e ka kërcënuar duke iu referuar rastit të Naim Murselit.
Lidhur me rastin, Policia e Kosovës ka bërë të ditur se i dyshuari, i cili jeton në Gjermani, dyshohet se e ka kanosur gruan përmes telefonit.
“Me vendim të prokurorit, rasti procedohet në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftimin e Policisë.