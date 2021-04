Zhbllokohet rezultati në Granada, shënon Rashford

Marcus Rashford ka shënuar gol në kuadër të çerekfinales së Europa League, shkruan lajmi.net.

Manchester United është duke zhvilluar ndeshjen si mysafir në Granada, ku tani janë duke avancuar me golin e anglezit.

Rashford shënoi në min (31′), për të zhbllokuar rezultatin.

Rezultati momental, Granada 0-1 Manchester United./Lajmi.net/

#GRAMUN – #UEL

GRA 0 × 1 MUN | FULL GOAL Rashford HD

🎥

pic.twitter.com/1WXn2HN243

— @BSM26F_ follow me (@followm99322665) April 8, 2021