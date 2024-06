Zgjedhjet në BE: Çka duhet të presë Kosova nga rezultatet e këtij procesi?

Ndihma financiare për botën që po përballet me pushtimin rus, Lindja e Mesme por edhe Rajoni i Ballkanit, përfshihet edhe procesi i dialogut në Kosovë-Serbi, janë çështje të cilat sipas njohjeve të zhvillimit të politikës, do të ndikohen nga rezultatet e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian.

370 milion qytetarë nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nga e njëjta gjë e deri te dielën e kanë të drejtën që të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhurit deputeti që do të ngrihet në Parlamentin Evropian.

Bazuar në pritjet dhe sonda të ndryshme janë që do të rriten për ekstremin e ekstremit.

Njohës të zhvillimeve brenda kontinentit evropian presin që është djathtas të fitojë dhe të grupit i tretë më i madh, gjë që sipas tire do të jetë në vendimmarrjen e terrenit të Bashkimit Evropian.

“Ndikimi i tij do të varet dhe do të shkoj në disa drejtime. Ato lidhen me perceptimin se si ky krah ka fillimisht ndaj rritjes dhe temave kryesore që janë më të rëndësishmet e BE-së. Dhe gjëja e parë që mund të përmendim është konflikti Rusi-Ukrainë, dhe konfliktet sporadike që ndodhin në rajonin e Ballkanit dhe të Lindjes së Mesme”, ka thënë këtu për Tv Dukagjinin profesori i shkencave politike, Dorajet Imeri.

Sipas Imerit rritja e së drejtës do të ketë një ndikim të veçantë në përkrahjen e reklamave të reja, dhe pengesa për vend që synojnë anëtarësimin në BE-së.

Me këto konkluzione pajtohet edhe Emir Abrashi ish këshilltar në Ministrinë e Jashtme të Kosovës.

“Kjo mendoj se duhet të jetë një alarm për gjykatën e Kosovës që të prioritizojë përmbylljen e procesit të dialogut sa më parë në mënyrë që të mos rrezikojnë fatin e vendit dhe të ardhshëm të vendit brenda Bashkimit Evropian”, ka thënë Emir. Abrashi nga Demokracia Plus.

Për shkak të rrezikut nga situatat e pa-parashikuara, bën fjalë për një çështje që Kosova të duket e qartë, nëse është nevoja edhe njëanshëm, me vend synon anëtarësimin e bllokut brenda.

Sondazhe të kryera nga Eurostat, çfarë se evropianët në masë kanë interes për të marrë pjesë në proces, ndërsa të tjerët janë se grupi më i madh në atë që do të ketë 720 ulëse, do të luftojë nga Partia Poore Evropiane, me të Parlamentit 180 deputetë. , pasuar nga Aleanca Progresive e Socialistëve me afër 140 vende.