Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA: Pjesëmarrje e lartë në votimin që do të përcaktojë vitet e fundit të presidencës së Trumpit

Pjesëmarrja në zgjedhjet mesmandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shënuar rritje të madhe, bazuar në numrin e votave të hedhura para ditës së zgjedhjeve që ka tejkaluar ndjeshëm shifrat e zgjedhjeve të vitit 2022. Punonjësit e administratës zgjedhore në të gjithë vendin kanë pritur që ky trend të vazhdojë edhe gjatë ditës së…

Bota

03/11/2026 23:55

Pjesëmarrja në zgjedhjet mesmandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shënuar rritje të madhe, bazuar në numrin e votave të hedhura para ditës së zgjedhjeve që ka tejkaluar ndjeshëm shifrat e zgjedhjeve të vitit 2022.

Punonjësit e administratës zgjedhore në të gjithë vendin kanë pritur që ky trend të vazhdojë edhe gjatë ditës së votimit.

Zyrtarët në disa shtete, përfshirë Karolinën e Veriut, Xhorxhian dhe Miçiganin, një prej shteteve kryesore në garën zgjedhore, kanë raportuar pjesëmarrje të lartë që në orët e para të hapjes së vendvotimeve, shkruan The Guardian.

Deri pasdite, Divizioni i Zgjedhjeve në Florida raportoi se më shumë se 1 milion e 860 mijë vota ishin hedhur gjatë ditës së zgjedhjeve.

Ndërkaq, sekretari i Shtetit në Xhorxhia, Brad Raffensperger, bëri të ditur se deri në atë moment ishin hedhur 775 mijë vota, ndërsa pritet që pjesëmarrja e përgjithshme të arrijë në 1.4 milionë votues deri në mbylljen e vendvotimeve.

Zgjedhjet e mesit mandatit të vitit 2026 konsiderohen vendimtare për të ardhmen politike të presidentit amerikan Donald Trump dhe për balancën e pushtetit në Kongres gjatë pjesës së mbetur të mandatit të tij presidencial.

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