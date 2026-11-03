Ngjarje e rëndë në Shqipëri: Vdes 53-vjeçari, dyshohet se u sulmua nga ariu
Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në Bulqizë, ku një 53-vjeçar ka vdekur si pasojë e sulmit që dyshohet se i bëri një ari. Rasti është konfirmuar nga Policia e Shtetit, e cila saktësoi se informacionin për ngjarjen e kanë marrë rreth orës 14:00. “Rreth orës 14:10 të ditës së sotme, Spitali…
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Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në Bulqizë, ku një 53-vjeçar ka vdekur si pasojë e sulmit që dyshohet se i bëri një ari.
Rasti është konfirmuar nga Policia e Shtetit, e cila saktësoi se informacionin për ngjarjen e kanë marrë rreth orës 14:00.
“Rreth orës 14:10 të ditës së sotme, Spitali i Bulqizës ka njoftuar Sallën Operative të Komisariatit të Policisë Bulqizë se familjarët e shtetasit U. F., rreth 53 vjeç, kishin kërkuar ndihmë mjekësore, pasi ky i fundit dyshohet se ishte sulmuar dhe kafshuar nga një kafshë e egër (ari)”.“Shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, ku kanë konstatuar se 53-vjeçari kishte humbur jetën”, ka thënë Policia.
Sipas njoftimit, trupi i pajetë i shtetasit U.F. është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminime të mëtejshme.Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, tha se po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.