Takimi Rutte- Rama: Rikonfirmohet mbajtja e Samitit të NATO-s në Tiranë

Shqipëria do të mirëpresë Samitin e ardhshëm të NATO-s në Tiranë, ndërsa përgatitjet dhe çështjet me rëndësi strategjike për Aleancën ishin në fokus të takimit që kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të martë në Bruksel me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Gjatë takimit, Rama dhe Rutte diskutuan për sfidat aktuale të sigurisë euroatlantike…

Lajme

03/11/2026 23:21

Shqipëria do të mirëpresë Samitin e ardhshëm të NATO-s në Tiranë, ndërsa përgatitjet dhe çështjet me rëndësi strategjike për Aleancën ishin në fokus të takimit që kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të martë në Bruksel me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.

Gjatë takimit, Rama dhe Rutte diskutuan për sfidat aktuale të sigurisë euroatlantike dhe forcimin e bashkëpunimit strategjik mes vendeve anëtare të Aleancës.

Vëmendje e veçantë iu kushtua kërcënimeve hibride, përfshirë sulmet kibernetike, dezinformimin, ndërhyrjet e huaja dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike.

Një tjetër temë e diskutuar ishte zhvillimi i Korridorit VIII si korridor i mobilitetit ushtarak, që lidh Detin Adriatik me Detin e Zi dhe ka rëndësi strategjike për sigurinë e krahut juglindor të NATO-s.

Në këtë kuadër u trajtua edhe projekti i Porto Romanos dhe roli i tij në zhvillimin e kapaciteteve infrastrukturore dhe logjistike në mbështetje të Aleancës.

Gjatë bisedës u rikonfirmua gjithashtu mbajtja në Tiranë e Samitit të ardhshëm të NATO-s, pas vendimit të marrë nga vendet aleate. Organizimi i këtij forumi përbën një ngjarje të rëndësishme për Shqipërinë, e cila do të mirëpresë përfaqësuesit më të lartë politikë të vendeve anëtare të Aleancës.

Samiti pritet të vendosë në fokus edhe rëndësinë strategjike të Ballkanit Perëndimor për sigurinë dhe stabilitetin euroatlantik.

Ndërkohë, më herët gjatë qëndrimit në Bruksel, Rama mori pjesë në “Euronews Enlargement Summit”, ku bëri thirrje që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa të guximshëm për zgjerimin, duke theksuar se Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor duhet të bëhen pjesë e projektit evropian mbi bazën e meritës.

Kryeministri shqiptar u shpreh se, pavarësisht sfidave dhe çështjeve komplekse që shoqërojnë procesin e integrimit, Bashkimi Evropian mbetet alternativa më e mirë për rajonin.

“Unë besoj fort se, në një botë që po çmendet, ku realitetet po ndryshojnë dhe forca të reja po bëhen papritur shumë të rëndësishme, BE-ja duhet të bëjë diçka po aq të guximshme, që shkon përtej punës së zakonshme dhe të përditshme”, deklaroi Rama.

Ai nënvizoi se procesi i zgjerimit duhet të mbështetet në meritë dhe se asnjë vend nuk duhet të kërkojë trajtim të veçantë apo rrugë të shkurtra drejt anëtarësimit.

“Askush nuk duhet të kërkojë dhurata, rrugë të shkurtra apo fleksibilitet në këtë proces. Na merrni në shtëpi, sepse është edhe shtëpia jonë, ashtu siç është edhe e juaja”, u shpreh kryeministri.

Artikuj të ngjashëm

November 3, 2026

Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA: Pjesëmarrje e lartë në votimin që...

November 3, 2026

Mbi 4 miliardë euro në projektbuxhet: Kush merr sa?

November 3, 2026

Vulin tenton të ikë në Moskë – aeroplani kthehet në Beograd...

November 3, 2026

Skandal në Britani të Madhe | Gazetarja e BBC: Një ministër...

November 3, 2026

SHBA-ja do t’ia ndërpresë ndihmën prej 4 miliardë dollarësh Izraelit në...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA: Pjesëmarrje e lartë...

Mbi 4 miliardë euro në projektbuxhet: Kush merr sa?

Vulin tenton të ikë në Moskë – aeroplani...

Ngjarje e rëndë në Shqipëri: Vdes 53-vjeçari, dyshohet se u sulmua nga ariu