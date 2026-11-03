Takimi Rutte- Rama: Rikonfirmohet mbajtja e Samitit të NATO-s në Tiranë
Shqipëria do të mirëpresë Samitin e ardhshëm të NATO-s në Tiranë, ndërsa përgatitjet dhe çështjet me rëndësi strategjike për Aleancën ishin në fokus të takimit që kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të martë në Bruksel me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Gjatë takimit, Rama dhe Rutte diskutuan për sfidat aktuale të sigurisë euroatlantike…
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Shqipëria do të mirëpresë Samitin e ardhshëm të NATO-s në Tiranë, ndërsa përgatitjet dhe çështjet me rëndësi strategjike për Aleancën ishin në fokus të takimit që kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të martë në Bruksel me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Vëmendje e veçantë iu kushtua kërcënimeve hibride, përfshirë sulmet kibernetike, dezinformimin, ndërhyrjet e huaja dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike.
Një tjetër temë e diskutuar ishte zhvillimi i Korridorit VIII si korridor i mobilitetit ushtarak, që lidh Detin Adriatik me Detin e Zi dhe ka rëndësi strategjike për sigurinë e krahut juglindor të NATO-s.
Në këtë kuadër u trajtua edhe projekti i Porto Romanos dhe roli i tij në zhvillimin e kapaciteteve infrastrukturore dhe logjistike në mbështetje të Aleancës.
Gjatë bisedës u rikonfirmua gjithashtu mbajtja në Tiranë e Samitit të ardhshëm të NATO-s, pas vendimit të marrë nga vendet aleate. Organizimi i këtij forumi përbën një ngjarje të rëndësishme për Shqipërinë, e cila do të mirëpresë përfaqësuesit më të lartë politikë të vendeve anëtare të Aleancës.
Samiti pritet të vendosë në fokus edhe rëndësinë strategjike të Ballkanit Perëndimor për sigurinë dhe stabilitetin euroatlantik.
Ndërkohë, më herët gjatë qëndrimit në Bruksel, Rama mori pjesë në “Euronews Enlargement Summit”, ku bëri thirrje që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa të guximshëm për zgjerimin, duke theksuar se Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor duhet të bëhen pjesë e projektit evropian mbi bazën e meritës.
Kryeministri shqiptar u shpreh se, pavarësisht sfidave dhe çështjeve komplekse që shoqërojnë procesin e integrimit, Bashkimi Evropian mbetet alternativa më e mirë për rajonin.
“Unë besoj fort se, në një botë që po çmendet, ku realitetet po ndryshojnë dhe forca të reja po bëhen papritur shumë të rëndësishme, BE-ja duhet të bëjë diçka po aq të guximshme, që shkon përtej punës së zakonshme dhe të përditshme”, deklaroi Rama.
Ai nënvizoi se procesi i zgjerimit duhet të mbështetet në meritë dhe se asnjë vend nuk duhet të kërkojë trajtim të veçantë apo rrugë të shkurtra drejt anëtarësimit.
“Askush nuk duhet të kërkojë dhurata, rrugë të shkurtra apo fleksibilitet në këtë proces. Na merrni në shtëpi, sepse është edhe shtëpia jonë, ashtu siç është edhe e juaja”, u shpreh kryeministri.