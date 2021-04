Zemaj kritikues ndaj Vitisë: Mos-nënshkrimi i kontratave për vaksina, solli mbi 21 mijë infektime

Ai tha se më 23 mars ka dorëzuar detyrën, por që ka vijuar punën e tij e ka pritur që do të vijohet edhe pas tij.

“Jam plotësisht i dëshpëruar me situatën e krijuar, jo që nuk e dija por duket se e degradoi thellësisht gjatë këtyre ditëve.Këtë nuk e meriton shëndetësia e as qytetarët tanë. Mos-nënshkrimi i kontratave menjëherë, është tejet dëshpërueses, askush nuk duhet të sulmohet për shkak të kërkesës për transparencë.Për këto 30 ditë janë 21 mijë e 39 persona të infektuar të ri, me 353 vdekje. Asnjë fjali për 30 ditë nga Qeveria, së paku një ngushëllim.Janë shpenzuar vaksinat deh salla ‘1Tetori’ është mbyllur, tash duhet pasur vëmendje ashtu siç e kishit në mendje 15 prillit por edhe 8 qershori është marrja e vaksinës shtesë nga AstraZeneca.Për këto 30 ditë angazhimi për vaksina është zero poashtu edhe llogaridhënia ndaj qytetarëve.Ku dhe si qëndrojmë me barna e dëgjuam një arsyetim, për 30 ditë është anomali të shpenzohen 5.5 milionë euro për blerje dhe furnizim me barna”, tha Zemaj, shkruan lajmi.net.

Tutje Zemaj theksoi se ky është arsyetim banal lidhur me buxhetin e ndarë për sektorin e shëndetësisë.

“Ky është arsyetim banal lidhur me buxhetin e ndarë për sektorin e shëndetësisë. Angazhimet për furnizim dhe zbatimi i kontaktit më tej. Vetëm sot kemi dëgjuar dhe u tha këtu se numri 5 mijë e 500 u potencua, u theksua dhe u deklarua edhe nga ministri se numri kësisoj është më i vogël se 3 mijë i testimeve. Ky arsyetim joracional për testime që mbetet hulumtimi, testimi dhe përzgjedhja e situatës duhet bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe intensive dhe jo me ditë e me javë e me muaj.

Ulja e testimeve ndikon në rritjen e rasteve të reja”, tha ai.

Gjithashtu Zemaj theksoi se tani për tani s’ka testime as për mësimdhënësit e nxënësit.

“Paramendoni tash kur nuk kemi testime as për mësimdhënësit e nxënësit, por insistojmë vetëm për planifikim me testime.Në kohën kur pandemia ishte në pikën më të lartë, testimet jepeshin falas edhe në sheshet e Prishtinës. Furnizimet me materiale mbrojtëse janë shpenzuar, në Klinikën Infektive thuhet se ka mungesë të dezinfektuesve e që është pa sens”, tha ai./Lajmi.net/