Zelensky falënderon Trumpin për qëndrimin në krah të Ukrainës
Bota
Teksa udhëheqësit botërorë përgatiten të dëgjojnë fjalimin e ministrit të Jashtëm rus Sergei Lavrov sot në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka përdorur mediat sociale për t’u kujtuar atyre se “Amerika qëndron me Ukrainën”.
Mesazhi i tij, në të cilin ai falënderoi Donald Trumpin për mbështetjen, u shoqërua me një foto të dyshes dhe grave të tyre, Olena Zelenska dhe Melania Trump, duke qëndruar krah për krah.
Kjo vjen disa ditë pasi Trumpi, në një ndryshim të madh, tha se besonte se Ukraina mund të fitonte luftën dhe të rimerrte të gjithë territorin që Rusia ka pushtuar.
Ai tha se Moska kishte “luftuar pa qëllim” për tre vjet e gjysmë, dhe gjithashtu dukej se ishte dekurajues për të bindur Vladimir Putinin të nënshkruante një marrëveshje paqeje.