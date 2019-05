Zbulohet ‘korridori i akullit’ në hënën gjigande të Saturnit

Formacioni zvarritës, i regjistruar nga anija kozmike e NASA-s Cassini, përfshin rreth 40 për qind të hapësirës së hënës dhe si shumica e gjetjeve tjera në Titani, edhe ky zbulim çon në pyetje më të gjata.

“Ky korridor i akullt është i çuditshëm, pasi nuk korrespondon me asnjë tipar të sipërfaqes dhe as me matjet e sipërfaqes”, tha studiuesja e Universitetit të Arizonës, Caitlin Griffith.

“Duke pasur parasysh se studimi dhe puna jonë e kaluar tregojnë se Titani aktualisht nuk është aktiv vullkanik, gjurma e korridorit ka të ngjarë të mbetet një pjesë e së kaluarës. Ne zbuluam këtë tipar në shpatet e pjerrëta, por jo në të gjitha shpatet. Kjo sugjeron se korridori i akullt aktualisht po gërryhet, potencialisht duke zbuluar praninë e akullit dhe shtresave organike”, shton ajo.

Zbulimi është bërë duke përdorur një metodë të re të quajtur Analiza e Përbërësve Kryesorë (PCA) që lejon shkencëtarët të përpunojnë pikselët e shumta të imazheve të Cassini në të njëjtën kohë për të mbledhur elemente më specifikë të sipërfaqes së hënës.

Për studimin e Titanit, metoda e re u tregua e rëndësishme në ngacmimin e elementeve specifike të tij, transmeton KosovaPress.

Sipas vëzhgimeve, sipërfaqja e Titanit është e vështirë për t’u studiuar për shkak të shtresave të mjegullta që mbulojnë sipërfaqen dhe një përbërës organik të lëngshëm që bie si borë për të mbushur liqenet dhe shpellat.

Për shkak të atyre kushteve unike, gjëra të tilla si uji dhe akulli mund të jenë të vështira për t’u parë.

“Ne jemi duke kërkuar për karakteristika shumë delikate që janë të fshehura prapa karakteristikave më të mëdha”, tha Griffith për Scientific American.

Ndërsa studimi i Titanit dha rezultate interesante, Griffith dhe ekipi i saj fillimisht filluan të gjejnë një tjetër tipar që mendohej të ekzistonte në hënë, i quajtur një vullkan.

Vullkani masiv mendohej se kishte shpërthyer dikur akullin e ujit që tani mbulon sipërfaqen e hënës dhe mendohet gjithashtu të jetë burim i një sasie të habitshme metani të gjetur në atmosferën e hënës.

Me metodën e re, Griffith tha se do të eksplorojnë polet e pasura me metan të Titanit me shpresën për të zbuluar më shumë mistere të hënës së Saturnit.

“Titani dhe Toka ndoqën rrugë të ndryshme evolucionare, dhe të dy përfunduan me atmosfera dhe sipërfaqe unike të pasur organike”, tha Griffth.

“Por është e paqartë nëse Titani dhe Toka janë projekte të zakonshme të organeve të pasura me organe ose janë dy në mesin e shumë botëve të pasura organike”, përfundon ajo.