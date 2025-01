Zbulohet kontrata që Al Hilal po i ofron Mo Salah

Largimi i Salah nga Liverpooli në fund të këtij sezoni është praktikisht i dhënë dhe, sigurisht, egjiptiani është kthyer në një objektiv shumë tërheqës, por i arritshëm vetëm për disa klube.Këtu hyn në lojë Al Hilal.

Këtë të enjte, shtypi anglez diskutoi mundësinë që sulmuesi t’i bashkohet klubit pasi Turki Alalshikh, presidenti i grupit që zotëron ekipin e Jorge Jesus, ndau një foto të Salah me pajisjet e Al Hilal.

Sauditët do të jenë të gatshëm t’i ofrojnë Salah një kontratë dyvjeçare, me një vlerë totale rreth… 77 milionë euro. Salah është golashënuesi më i mirë i Premier League , me 18 gola në 20 ndeshje (1767 minuta në fushë), duke bërë gjithashtu 13 asistime.