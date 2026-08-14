Rinia Demokratike e Kosovës nesër zhvillon aksion simbolik para Kuvendit
Rinia Demokratike e Kosovës do të zhvillojë nesër një aksion simbolik para hyrjes së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Përmes një njoftimi për media, Rinia Demokratike e Kosovës ka ftuar gazetarët që ta përcjellin këtë aktivitet. Aksioni do të mbahet në ora 11:00, para hyrjes së Kuvendit të Kosovës. Organizatorët nuk kanë dhënë detaje të…
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Rinia Demokratike e Kosovës do të zhvillojë nesër një aksion simbolik para hyrjes së Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Përmes një njoftimi për media, Rinia Demokratike e Kosovës ka ftuar gazetarët që ta përcjellin këtë aktivitet.
Aksioni do të mbahet në ora 11:00, para hyrjes së Kuvendit të Kosovës.
Organizatorët nuk kanë dhënë detaje të tjera lidhur me përmbajtjen e aksionit./Lajmi.net/