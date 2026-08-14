Rinia Demokratike e Kosovës nesër zhvillon aksion simbolik para Kuvendit

Rinia Demokratike e Kosovës do të zhvillojë nesër një aksion simbolik para hyrjes së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Përmes një njoftimi për media, Rinia Demokratike e Kosovës ka ftuar gazetarët që ta përcjellin këtë aktivitet. Aksioni do të mbahet në ora 11:00, para hyrjes së Kuvendit të Kosovës. Organizatorët nuk kanë dhënë detaje të…

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14/08/2026 21:26

Rinia Demokratike e Kosovës do të zhvillojë nesër një aksion simbolik para hyrjes së Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Përmes një njoftimi për media, Rinia Demokratike e Kosovës ka ftuar gazetarët që ta përcjellin këtë aktivitet.

Aksioni do të mbahet në ora 11:00, para hyrjes së Kuvendit të Kosovës.

Organizatorët nuk kanë dhënë detaje të tjera lidhur me përmbajtjen e aksionit./Lajmi.net/

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