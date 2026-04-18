Zbulohet arsyeja, ja pse Jonida Maliqi u largua nga Ferma Vip 3
Këngëtarja Jonida Maliqi vendosi të braktisë Ferma Vip. Në mënyrë të befasishme, ajo u largua pas mesnatës, ndërsa aludimet ishin të ndryshme në rrjet. Por mbrëmjen e sotme, Jonida ka "thyer" heshtjen dhe ka treguar arsyen e vërtetë.
Por mbrëmjen e sotme, Jonida ka “thyer” heshtjen dhe ka treguar arsyen e vërtetë. Bashkëjetetsa tek shtëpia e Fakirit, në një shtëpi të vogël me Sonin dhe Donën ishte një nga arsyet.
Por këngëtarja tha se përshtatja në Ferma Vip ka qenë e vështirë për tipin dhe karakterin e saj.
“Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Përjetova disa dinamika që nuk do i kisha ëndërruar në jetë. Kam qenë shumë e lumtur dhe e emocionuar. Kam qarë dhe qeshur pa fund.
Unë nuk erdha për të triumfuar. Erdha tek Ferma Vip për të sfiduar veten. Ajo vajza e qytetit, që është rritur në apartament dhe në një familje të vogël. Kam dashur që në 24 orëshin e parë të ikja, por kam qëndruar për respekt. Nuk kam fjetur për orë. Edhe kur flija zgjohesha e trembur. Kam përjetuar ankth dhe atak paniku nga izolimi, kamerat. Nuk ishte gjëja ime. Ardhja e nënës time më bëri të reflektoj pak. Unë jam një natyrë që e kritikoj veten. Kam qenë e vërtetë dhe nuk kisha asnjë intrigë. Edhe ata që më duan e njerëzit e mi, kanë parë Jonidën e vërtetë. Unë e kisha ndarë mendjen. Vetëm me Vanesën kisha kimi, me Donën dhe Sonin jo. Unë të premte do dilja, por bëra një rezyme dhe dola”, tha Jonida.