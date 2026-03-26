Zbulohet 11-shja startuese e Kosovës – ky është vendimi për Zhegrovën
Kosova sonte në Bratislavë do të luaj kundër Sllovakisë në gjysmë-finalen e “play-off” për kualifikim në Kupë të Botës.
Gazetari i njohur kosovar, Arlind Sadiku tashmë ka zbuluar formacionin startues, transmeton lajmi.net.
Edon Zhegrova do të jetë në bankë rezervë sonte, kurse startues në mesfush ëhstë Veldin Hoxha.
Në portë do të jetë Aro Muric, ndërsa në qendër të mbrojtjes do të luajnë Hajrizi, Dellova dhe Hajdari. Në krah do të luajnë Vojvoda e Gallapeni, kurse në mesfushë do të luajnë Muslija, Rexhbeçaj dhe Veldin Hoxha.
Kurse, në sulm do të jenë Vedat Muriqi dhe Fisnik Asllani./lajmi.net/