Zbulohen prapaskena: “Takuam Messin në Ibiza, të nesërmen udhëtonte për të nënshkruar me Barcelonën”

Leandro Paredes i skuadrës së Paris Saint-Germain, i cili luan me Leo Messin edhe te kombëtarja e Argjentinës, ka folur për largimin e Messi dhe ka zbuluar disa prapaskena interesante.

Paredes ka thënë se kishin takuar Messin në Ibiza dhe të nesërmen ai kishte udhëtuar drejt Barcelonës për të rinovuar kontratën e tij.

“Ne e pamë atë në Ibiza një ditë më herët, dhe ditën tjetër ai u largua për të nënshkruar kontratën me Barcelonën”, ka thënë Paredes, transmeton lajmi.net.

“Atje ne i thamë: Eja me ne te PSG, por ai na tha se të nesërmen do të nënshkruante kontratën me Barcelonën”, shtoi mesfushori argjentinas.

Lionel Messi më pas iu bashkua skuadrës së PSG si lojtar i lirë, ku qysh në sezonin e parë fitoi Ligue 1. /Lajmi.net/