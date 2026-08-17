“Z. kryeministër, shihem në shtator”: Çka po paralajmëron Daut Haradinaj?
Ish-deputeti i Aleancës, Daut Haradinaj, ka paralajmëruar shtator të “nxehtë”. Ai ka bërë me dije se kanë nisur përgatitjet për metodat e reja të kundërshtimit të pushtetit të VV-së. Përmes një video të postuar në profilin e tij në Facebook, ai e ka paralajmëruar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti. “Gjithçka në përgatitje të shtatorit. Kështu…
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Ish-deputeti i Aleancës, Daut Haradinaj, ka paralajmëruar shtator të “nxehtë”.
Ai ka bërë me dije se kanë nisur përgatitjet për metodat e reja të kundërshtimit të pushtetit të VV-së.
Përmes një video të postuar në profilin e tij në Facebook, ai e ka paralajmëruar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
“Gjithçka në përgatitje të shtatorit. Kështu që, z. kryeministër, shihem në shtator. Se shpejti, kismet”, ka thënë Haradinaj.