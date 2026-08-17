Luksi i tepërt – Kuvendi Komunal i Gjilanit hap tender në vlerë prej 25 mijë euro për veturën e kryetarit Alban Hyseni

Kuvendi Komunal i Gjilanit ka hapur procedurë prokurimi për furnizimin me një automjet për Kryetarin e Komunës, me vlerë të parashikuar prej 25 mijë eurosh. Sipas njoftimit për kontratë, bëhet fjalë për një automjet, ndërsa procedura është e hapur dhe zhvillohet sipas Ligjit për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës. Afati për dorëzimin e ofertave…

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17/08/2026 15:29

Kuvendi Komunal i Gjilanit ka hapur procedurë prokurimi për furnizimin me një automjet për Kryetarin e Komunës, me vlerë të parashikuar prej 25 mijë eurosh.

Sipas njoftimit për kontratë, bëhet fjalë për një automjet, ndërsa procedura është e hapur dhe zhvillohet sipas Ligjit për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës.

Afati për dorëzimin e ofertave është caktuar më 7 shtator 2026, në ora 14:00.

Njoftimi është publikuar më 17 gusht 2026, ndërsa data e dërgimit të njoftimit është 14 gusht 2026.

Vlera e parashikuar e kontratës është 25,000 euro, që nënkupton se Komuna e Gjilanit ka paraparë deri në këtë shumë për blerjen e veturës për kryetarin e Komunës. /Lajmi.net/

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