Ymeri: Trepça është në minus prej disa vitesh

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar gjendjen e ndërmarrjeve publike në Kosovë. Në një postim në Facebook, Ymeri ka thënë se ndërmarrja “Trepça” është në minus prej disa vitesh radhazi. Ajo ka përmendur edhe gjendjen e ndërmarrjeve Trainkos dhe Infrakos, duke iu referuar një pyetjeje parlamentare drejtuar ministrit Basha, përmes…

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08/11/2026 16:59

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar gjendjen e ndërmarrjeve publike në Kosovë.

Në një postim në Facebook, Ymeri ka thënë se ndërmarrja “Trepça” është në minus prej disa vitesh radhazi.

Ajo ka përmendur edhe gjendjen e ndërmarrjeve Trainkos dhe Infrakos, duke iu referuar një pyetjeje parlamentare drejtuar ministrit Basha, përmes së cilës, sipas saj, mund të kuptohet gjendja e hekurudhave.

“Trepça është Minus që disa vjet rradhazi.
Për Trainkos, Infrakos mund të informoheni nga pyetja parlamentare drejtuar ministrit Basha ku dhe kuptohet gjendja e hekurudhave”, shkroi Ymeri.

Ymeri ka kritikuar edhe politikat e subvencionimit, duke thënë se ato po rrjedhin në një ekonomi që është e varur nga importi.

“Në ndërkohë rrjedhin subvencionet nga një ekonomi dëshprimisht të varur në import edhe në gjakun e kryeministrit”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/

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