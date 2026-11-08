Ymeri: Trepça është në minus prej disa vitesh
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar gjendjen e ndërmarrjeve publike në Kosovë. Në një postim në Facebook, Ymeri ka thënë se ndërmarrja “Trepça” është në minus prej disa vitesh radhazi. Ajo ka përmendur edhe gjendjen e ndërmarrjeve Trainkos dhe Infrakos, duke iu referuar një pyetjeje parlamentare drejtuar ministrit Basha, përmes…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, ka kritikuar gjendjen e ndërmarrjeve publike në Kosovë.
Në një postim në Facebook, Ymeri ka thënë se ndërmarrja “Trepça” është në minus prej disa vitesh radhazi.
Ajo ka përmendur edhe gjendjen e ndërmarrjeve Trainkos dhe Infrakos, duke iu referuar një pyetjeje parlamentare drejtuar ministrit Basha, përmes së cilës, sipas saj, mund të kuptohet gjendja e hekurudhave.
“Trepça është Minus që disa vjet rradhazi.
Për Trainkos, Infrakos mund të informoheni nga pyetja parlamentare drejtuar ministrit Basha ku dhe kuptohet gjendja e hekurudhave”, shkroi Ymeri.
Ymeri ka kritikuar edhe politikat e subvencionimit, duke thënë se ato po rrjedhin në një ekonomi që është e varur nga importi.
“Në ndërkohë rrjedhin subvencionet nga një ekonomi dëshprimisht të varur në import edhe në gjakun e kryeministrit”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/
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