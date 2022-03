Ylli i tenisit: Kam armë dhe jam i gatshëm ta përdor

Shkaku i sulmeve të rusëve kanë mbetur të vrarë edhe shumë civil, prandaj shumica e ukrainasve nuk janë duke dal nga shtëpitë, transmeton lajmi.net.

Ylli i tenisit ukrainas, Sergiy Stakhovsky është një ndër personat që është rikthyer në shtëpi për të luftuar me rusët.

“Putin e ka bërë shumë të lehtë për ukrainasët që t’i bashkohen ushtrisë sepse ai vendosi që Ukraina asnjëherë nuk ka ekzistuar”.

“Kam një armë dhe jam i gatshëm ta përdor”, deklaroi ai./Lajmi.net

Ukrainian tennis player, Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis), told @RachelBurden why he went from the Australian Open to Kyiv to fight the Russian invasion.

Listen now on @BBCSounds.

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) March 3, 2022