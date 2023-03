Ylli i Real Madridit vazhdon me zanatin e vjetër, bën iftar me tri hurme Futbollisti i Real Madridit, Karim Benzema e ka nisur muajin e shenjtë të Ramazanit. Sulmuesi francez ka publikuar një foto në rrjetet sociale, ku shihet duke bërë iftar me një gotë ujë dhe tri hurme, shkruan Lajmi.net Kjo vaki është e njohur tashmë për sulmuesin francez, i cili shpeshherë ka ditë të shënonte aq gola…