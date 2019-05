Ylli i futbollit ëndërron të luajë me Ronaldon te Juventusi

Sulmuesi argjentinas, ka kaluar një përvojë aspak të mirë në ‘Stamford Bridge’ te Chelsea, me ‘Blutë’ që nuk duan të ushtrojnë të drejtën e blerjes së tij.

32 vjeçari pas finales së Ligës së Evropës do të rikthehet te Juventus, por ëndërron të mbetet në Torino për të luajtur me Cristiano Ronaldon, dhe për të punuar me Maurizio Sarrin, nëse ky i fundit merr drejtimin e kampionëve të Italisë, shkruan ‘Tuttosport’, përcjell ‘lajmi.net’.

Ronaldo dhe Higuain kanë luajtur së bashku për katër sezone në ‘Santiago Bernabeu’, sa ishin pjesë e Real Madridit.

Argjentinasi ka punuar edhe me Sarrin, te skuadra e Napolit./Lajmi.net/