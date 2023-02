Xhuli: Andi është piuni më i madh i Stresit brenda “BBVK” Xhuli dhe Stresi edhe këtë të hënë patën debatet e tyre, si çdo herë tjetër. Këtë e ka komentuar së fundi Xhuli bashkë me Mbresën, shkruan lajmi.net. E kur radha erdhi tek Andi, Xhuli e ka quajtur atë “piunin më të madh të Stresit”. “Me Andin nuk kam as ‘mirëmëngjesi’ e as ‘natën e mirë’…