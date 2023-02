Xavi starton me Alonson në mbrojtje, publikohen formacionet zyrtare të ndeshjes Barcelona – Manchester United

Janë publikuar formacionet zyrtare të ndeshjes së parë në fazën eliminim-direkt në UEFA Europa League mes Barcelonës dhe Manchester Unitedit.

Dy trajnerët kanë publikuar formacionet, kurse bie në sy befasia e Xavit – ku në qendër të mbrojtjes e ka futur lojtarin Marco Alonso, shkruan Lajmi.net

Në anën tjetër, Manchester Unitedi është futur me formacionin e kompletuar.

Ndeshja zhvillohet në ‘Camp Nou’ nga ora 18 e 45./Lajmi.net/

📋 Presenting your United XI to take on Barcelona at the Nou Camp 🔥#MUFC || #UEL

— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2023