Goooooool: Kosova kalon në epërsi ndaj Austrisë

Në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, po zhvillohet ndeshja Kosova-Austri. Golin e parë në këtë ndeshje e ka shënuar Fisnik Asllani për Kosovën. Golin e ka dhënë në minutin e 66-të, duke e kaluar në epërsi Kosovën ndaj Austrisë. /Lajmi.net/
Sport
04/10/2026 19:31
Në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, po zhvillohet ndeshja Kosova-Austri.
Golin e parë në këtë ndeshje e ka shënuar Fisnik Asllani për Kosovën.
Golin e ka dhënë në minutin e 66-të, duke e kaluar në epërsi Kosovën ndaj Austrisë. /Lajmi.net/