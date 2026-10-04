Goooooool: Kosova kalon në epërsi ndaj Austrisë

Në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, po zhvillohet ndeshja Kosova-Austri. Golin e parë në këtë ndeshje e ka shënuar Fisnik Asllani për Kosovën. Golin e ka dhënë në minutin e 66-të, duke e kaluar në epërsi Kosovën ndaj Austrisë. /Lajmi.net/

Sport

04/10/2026 19:31

Në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, po zhvillohet ndeshja Kosova-Austri.

Golin e parë në këtë ndeshje e ka shënuar Fisnik Asllani për Kosovën.

Golin e ka dhënë në minutin e 66-të, duke e kaluar në epërsi Kosovën ndaj Austrisë. /Lajmi.net/

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