Wilder e sheh Usyk fitues në meçin ndaj Joshuas Ish-kampioni botëror i peshave të rënda, Deontay Wilder e sheh Oleksandr Usyk fitues ndaj Anthony Joshuas. Usyk dhe Joshua do të përballen me njëri-tjetrin të shtunën. E përpara atij meçi është Wilder që ka dhënë mendimin e tij në lidhje me fituesin e luftës. Ai parashikon se Oleksandr Usyk do të mposht “lehtësisht” Anthony Joshua…