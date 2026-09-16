Walker: Ditë e kobshme dhe shumë e rëndë për Kosovën, u mërzita shumë me vendimin
Diplomati amerikan në pension, William Walker, ka thënë se verdikti i sotëm i Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së është ditë e kobshme për Kosovën. Walker ka thënë se është mërzitur shumë me vendimin e sotëm. “Dua ta pyes Bashkimin Evropian, ku ishit para se lufta të niste kur serbët i keqtrajtuan në format më…
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Diplomati amerikan në pension, William Walker, ka thënë se verdikti i sotëm i Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së është ditë e kobshme për Kosovën.
Walker ka thënë se është mërzitur shumë me vendimin e sotëm.
“Dua ta pyes Bashkimin Evropian, ku ishit para se lufta të niste kur serbët i keqtrajtuan në format më mizore kosovarët. Përpos deklaratave, asgjë më serioze. Ju desh NATO-s, Albrightit e Clarkut që të angazhohen seriozisht. Kishte dhunime, trajtime mizore. Ata po mundohen që përmes gjyqtarëve e avokatëve që s’dinë asgjë për Kosovën t’i gjykojnë liderët kosovarë të UÇK-së. Ditë e kobshme dhe shumë e rëndë, u mërzita shumë me vendimin”, deklaroi Walker për Klan Kosova.
Ai theksoi se ky vendim do ta afektojë rëndë Kosovën në mënyrën si e shohin ndërkombëtarët tash e tutje.