Zjarr në objektin e EULEX-it, zjarrfikësit arrijnë në vendngjarje
Situata pranë objektit të EULEX-it në Fushë Kosovë është tensionuar pasi protestuesit kanë hedhur fishekzjarre në drejtim të objektit. Si pasojë, ndërtesë e EUlex-it është përfshirë nga zjarri, ndërsa zjarrfikësit kanë mbërritur në vendngjarje dhe po ndërhyjnë për shuarjen e flakëve. Protesta po vazhdon pranë objektit, ndërsa në terren janë edhe njësitë e shumta të…
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Situata pranë objektit të EULEX-it në Fushë Kosovë është tensionuar pasi protestuesit kanë hedhur fishekzjarre në drejtim të objektit.
Si pasojë, ndërtesë e EUlex-it është përfshirë nga zjarri, ndërsa zjarrfikësit kanë mbërritur në vendngjarje dhe po ndërhyjnë për shuarjen e flakëve.
Protesta po vazhdon pranë objektit, ndërsa në terren janë edhe njësitë e shumta të Policisë së Kosovës.