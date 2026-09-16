Zjarr në objektin e EULEX-it, zjarrfikësit arrijnë në vendngjarje

Situata pranë objektit të EULEX-it në Fushë Kosovë është tensionuar pasi protestuesit kanë hedhur fishekzjarre në drejtim të objektit. Si pasojë, ndërtesë e EUlex-it është përfshirë nga zjarri, ndërsa zjarrfikësit kanë mbërritur në vendngjarje dhe po ndërhyjnë për shuarjen e flakëve. Protesta po vazhdon pranë objektit, ndërsa në terren janë edhe njësitë e shumta të…

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16/09/2026 23:36

Situata pranë objektit të EULEX-it në Fushë Kosovë është tensionuar pasi protestuesit kanë hedhur fishekzjarre në drejtim të objektit.

Si pasojë, ndërtesë e EUlex-it është përfshirë nga zjarri, ndërsa zjarrfikësit kanë mbërritur në vendngjarje dhe po ndërhyjnë për shuarjen e flakëve.

Protesta po vazhdon pranë objektit, ndërsa në terren janë edhe njësitë e shumta të Policisë së Kosovës.

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